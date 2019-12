«Kαθηγήτρια της χρονιάς» έκανε στοματικό σεξ σε μαθητή της

Μια καθηγήτρια 36 ετών κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με μαθητή της, παρά το γεγονός πως είχε ανακηρυχθεί και καθηγήτρια της χρονιάς.

Η Randi Chaverria, φέρεται να έχει κάνει στοματικό σεξ σε μαθητή της μέσα στην τάξη, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές οι δυο τους αντάλλασσαν σεξουαλικά μηνύματα.

Η γυναίκα δεν επιτρέπεται να επιστρέψει στο σχολείο, όπως ανέφερε ο διευθυντής του σχολείου της, έχει παραιτηθεί από την θέση της από την στιγμή που τις απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες.

