Πολιτικός ήταν ο δρομέας που έβαλε χέρι σε ρεπόρτερ «στον αέρα»

Θύμα σεξιστικής επίθεσης από έναν δρομέα, έπεσε η δημοσιογράφος Άλεξ Μποζαρτζιάν από το κανάλι WSAV TV, την ώρα που έκανε ρεπορτάζ για τον αγώνα δρόμου στη Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Τη στιγμή της μετάδοσης του ετήσιου αγώνα Enmarket Savannah Bridge Run το περασμένο Σάββατο, ένας άνδρας πέρασε από δίπλα της και τη θώπευσε.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn

— Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019