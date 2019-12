Αυτή είναι η παλαιότερη συνταγή φαγητού του κόσμου!

Βρισκόμαστε σε μία εποχή όπου οι συνταγές μαγειρευτών φαγητών κατακλύζουν τα τηλεοπτικά προγράμματα και καλύπτουν μεγάλο όγκο στον έντυπο τύπο, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ιστορία της μαγειρικής όμως κρατάει χιλιάδες χρόνια και μία διεθνής ομάδα ερευνητών με γνώσεις στην ιστορία της μαγειρικής, στη χημεία τροφίμων και στη σφηνοειδή γραφή (το Βαβυλωνιανό σύστημα γραφής που αναπτύχθηκε αρχικά από τους αρχαίους Σουμέριους της Μεσοποταμία), αποφάσισε να αναδημιουργήσει πιάτα χιλιάδων ετών, βασισμένα στις παλαιότερες συνταγές του κόσμου. Αυτή η αναδημιουργία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός είδους μαθήματος (μαγειρικής αρχαιολογίας), που χρησιμοποιεί πλάκες από τη Βαβυλωνιακή Συλλογή του Πανεπιστημίου Yale για να αποκτήσουν οι φοιτητές του μια βαθύτερη κατανόηση αυτού του πολιτισμού μέσα από το φακό της γεύσης. Συνολικά, βρέθηκαν τέσσερις μαγειρικές πλάκες.

Αρχικά, υπήρχε συνταγή για στιφάδο αρνί, που έγραφε: «Χρησιμοποιείτε κρέας. Ετοιμάζετε το νερό. Προσθέτετε αλάτι, αποξηραμένο κριθάρι, κρεμμύδι, περσική καρύδα και γάλα. Μπορείτε να βάλετε, επίσης, πράσο και σκόρδο». Μάλιστα, ο συγγραφέας αυτής της συνταγής έχει πεθάνει εδώ και περίπου 4.000 χρόνια. Δείτε, όμως το αποτέλεσμα, που προέκυψε από την αποκωδικοποίηση της συνταγής!

https://t.co/q1zAAZYy4s Lamb stew: “Meat is used. You prepare water. You add fine-grained salt, dried barley cakes, onion, Persian shallot, and milk...But it’s impossible to ask the chef to reveal the missing pieces: This recipe’s writer has been dead for some 4,000 years." pic.twitter.com/UQoeF4MwkC

— Professor Blue (@profblue) November 4, 2019