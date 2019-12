Πυροβόλησαν χορεύτρια σε γάμο

Μια χορεύτρια δίνει μάχη για τη ζωή της σε νοσοκομείο στην Ινδία, αφού πυροβολήθηκε στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός γάμου.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται δύο γυναίκες να χορεύουν σε μια σκηνή. Ξαφνικά η μουσική σταματά λόγω βλάβης στο ηχοσύστημα και οι γυναίκες σταματούν να χορεύουν. Ενώ όλοι περιμένουν να αποκατασταθεί η βλάβει, ακούγεται μια φωνή να λέει «αρχίζουν οι πυροβολισμοί» και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται ένας πυροβολισμός και η μία χορεύτρια πέφτει στο πάτωμα κρατώντας το πρόσωπό της.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άτομα συνελήφθησαν μία εβδομάδα αργότερα, ενώ η αστυνομία εξακολουθεί να ψάχνει για έναν ακόμη ύποπτο. Το 2016 παρόμοιο περιστατικό συνέβη στη βόρεια Ινδία, όπου μια γυναίκα πυροβολήθηκε στο στήθος από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε γάμο.

This video is from UP's Chitrakoot .The lady was performing at a wedding and was shot by a man , possibly drunk, because she stopped after the music system development a glitch. She took a bullet in the jaw , hospitalised in Kanpur. @chitrakootpol says trying to make arrests pic.twitter.com/f9vVYopcYL

