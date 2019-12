Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που οδήγησε στον «γκρεμό» γνωστή εταιρεία

Μια χριστουγεννιάτικη διαφήμιση στάθηκε αρκετή για να «γκρεμίσει» τις μετοχές της εταιρείας κάνοντας της να χάσει 1,5 δισ. δολάρια.

Πρόκειται για την εταιρεία εταιρείας με ποδήλατα γυμναστικής Peloton η οποία δημιούργησε ένα βίντεο μόλις 30 δευτερολέπτων για προσελκύσει πελάτες. Το αποτέλεσμα όμως ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που περίμενε.

Στη διαφήμιση διάρκειας με τίτλο «The gift that gives back» που κυκλοφόρησε στα μέσα Νοεμβρίου πρωταγωνιστεί μια γυναίκα η οποία λαμβάνει ως δώρο ένα ποδήλατο γυμναστικής το πρωί των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το σενάριο της διαφήμισης το ποδήλατο γίνεται πηγή έμπνευσης για την γυναίκα η οποία καταγράφει σε vlog τις καθημερινές της «διαδρομές» με το ποδήλατο και στο τέλος λέει «ένα χρόνο νωρίτερα δεν είχα αντιληφθεί πόσο θα με άλλαζε αυτό (σ.σ. το δώρο)».

Όμως οι αντιδράσεις ήταν έντονες καθώς εκείνο που παρατήρησαν οι καταναλωτές ήταν ότι η γυναίκα ήταν ήδη αδύνατη πριν λάβει ως δώρο το ποδήλατο γυμναστικής.

Η πτώση της αξίας των μετοχών της εταιρείας ήταν δραματική την περασμένη Τρίτη καθώς κατέγραψαν «βουτιά» 9% ενώ ο κατήφορος συνεχίστηκε και την Τετάρτη με πτώση 6%.

Τα ποδήλατα της εταιρείας είναι τελευταίας τεχνολογίας με ειδικές οθόνες που μεταδίδουν εικονικά «μαθήματα ποδηλασίας» και κοστίζουν 2.000 ευρώ, ενώ έχει πελάτες και διάσημους σταρ όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Χιού Τζάκμαν.

when my husband gets me a Peleton for Christmas ........ pic.twitter.com/Z2d3ewMhPu

— Eva Victor (@evaandheriud) December 2, 2019