Πολωνία: Κατέρρευσε τριώροφο κτίριο σε χιονοδρομικό κέντρο

Ένα τριώροφο κτίριο στο χιονοδρομικό κέντρο Στερκ στην νότια Πολωνία κατέρρευσε σήμερα έπειτα από έκρηξη που οφείλεται σε διαρροή αερίου, δήλωσε ένας τοπικός αστυνομικός.

Η αστυνομία τόνισε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια του κτιρίου.

Οχτώ άνθρωποι ζούσαν στο κτίριο.

Το πολωνικό ραδιοφωνικό δίκτυο RMF24 μετέδωσε ότι 12 μονάδες του Πυροσβεστικού Σώματος λαμβάνουν μέρος στις έρευνες διάσωσης.

A large gas #explosion caused a three-storey building in the #Polish ski resort of #Szczyrk in southern #Poland to collapse on Wednesday, a local police spokesman said. #developingstory More: https://t.co/MMaQCkIYfy pic.twitter.com/TQ017vcTTU

— Poland In (@Polandin_com) December 4, 2019