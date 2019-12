Συναγερμός από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο του Μισισίπι

Συναγερμός σήμανε στο πανεπιστήμιο Jackson State στο Μισισίπι, μετά από πυροβολισμούς που αναφέρθηκαν σε αυτό.

Το ίδρυμα τέθηκε αμέσως υπό αστυνομικό αποκλεισμό, ενώ όσοι βρισκόταν στους χώρους τους, κλήθηκαν να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ύποπτος ως δράστης των πυροβολισμών επέβαινε σε ένα μαύρο Honda Accord.

NEW: Jackson State Univ. in Mississippi on lockdown due to reports of a shooting incident: "The entire campus community should take shelter immediately." https://t.co/HSsA1OCm9C

Το πανεπιστήμιο με ανακοίνωσή του μέσω Twitter λίγο αργότερα έκανε γνωστό, ότι το περιστατικό έληξε, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Update: The JSU campus lock down has been lifted. The campus community is no longer under threat of an active shooter.

— Jackson State U. (@JacksonStateU) December 4, 2019