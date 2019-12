Βρετανία: Μυστήριο με τον θάνατο 28χρονου μοντέλου σε παραλία

Οι Αρχές της Βρετανίας προσπαθούν να ρίξουν φως στην υπόθεση θανάτου της Χόλι Κάπρον, η οποία βρέθηκε νεκρή σε παραλία στο St mary's Bay αφήνοντας πίσω της ένα αγοράκι δύο χρονών.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το 28χρονο μοντέλο είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη στις 25 Νοεμβρίου ενώ μία ημέρα νωρίτερα είχε τηλεφωνήσει σε φίλο της όπου ανέφερε ότι καθόταν μόνη της σε κάποιο πάρκο τη νύχτα ενώ ακουγόταν «αναστατωμένη».

Η νεαρή μητέρα, ζούσε στο Πλίμουθ μέχρι πριν από έναν χρόνο και οι φίλοι της την περιγράφουν σαν έναν άνθρωπο «δοτικό και πολύ αγαπητό».

«Ήταν γεμάτη ενέργεια και χαμογελαστή ακόμα και όταν η ζωή της φερόταν σκληρά. Πολύ εξωστρεφής και “άγριο νιάτο”» ανέφερε μία από τις φίλες της, η Σόφι Μπόουλας.

Η Χόλι Κάπρον λέγεται ότι είχε ιστορικό ψυχικής ασθένειας και είχε και στο παρελθόν εξαφανιστεί αλλά μόνο για μία ή δύο ημέρες.

Missing model, Holly Capron, of Exeter, Devon found dead on beach after 'distraught' call to friends https://t.co/gLfrEUhWYI

— Fairenhite (@fairenhite) December 4, 2019