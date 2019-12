Το Μουσείο του Άουσβιτς επικρίνει την Amazon για χριστουγενιάτικα στολίδια με την εικόνα του στρατοπέδου

Το Μουσείο Άουσβιτς-Μπιρκενάου επέκρινε χθες Κυριακή τον αμερικανικό διαδικτυακό κολοσσό της λιανικής Amazon διότι διέθετε ως χθες προς πώληση χριστουγεννιάτικα στολίδια με φωτογραφίες του άλλοτε ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης.

«Το να πωλούνται "χριστουγεννιάτικα στολίδια" με εικόνες του Άουσβιτς δεν μοιάζει σωστό», σχολίασε το Μουσείο μέσω Twitter, μεταφορτώνοντας φωτογραφίες στολιδιών με φωτογραφίες που εικονίζουν συρματοπλέγματα και παραπήγματα στο στρατόπεδο.

Προέτρεψε την Amazon να τα αφαιρέσει από τον κατάλογό της.

«Το Άουσβιτς σε ανοιχτήρια μπουκαλιών, αυτό είναι μάλλον ανησυχητικό και ασεβές» προς τη μνήμη των θυμάτων, τόνισε το Μουσείο στην ανάρτησή του στην αγγλική γλώσσα.

Σε ακόλουθη ανάρτησή του, το μουσείο ανέφερε πως η Amazon απέσυρε τις καταχωρήσεις των προϊόντων που υπέδειξε, προτού σε τρίτη ανάρτηση τονίσει πως εντόπισε κι άλλα.

Αναφερόταν μεταξύ άλλων σε ένα mousepad κι ένα κεραμικό «χριστουγεννιάτικο στολίδι» στο οποίο εικονίζεται βαγόνι τρένου που μετέφερε Εβραίους στους θαλάμους αερίων.

Η ναζιστική Γερμανία δημιούργησε το συγκεκριμένο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης αφού κατέλαβε την Πολωνία, στις αρχές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το Άουσβιτς, όπου εξοντώθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο Εβραίοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά από όλη την Ευρώπη, όπως και τουλάχιστον 100.000 μη Εβραίοι, έχει μετατραπεί σε σύμβολο του Ολοκαυτώματος.

Περίπου 232.000 παιδιά συμπεριλαμβάνονταν στα θύματα, κατά εκτιμήσεις.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019