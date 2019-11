Ένοπλος κρατά ομήρους σε μπαρ στη Βραζιλία

Υπόθεση ομηρίας σημειώνεται στη Βραζιλία καθώς ένας ένοπλος άνδρας κρατάει 5 ανθρώπους ομήρους σε μπαρ του Ρίο Ντε Τζανέιρο υπό την απειλή μαχαιριού.

Σύμφωνα με το time24.news, η κατάσταση ομηρίας ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής. Αστυνομικοί έχουν σπεύσει στο σημείο και διαπραγματεύονται με τον ένοπλο την απελευθέρωση των ομήρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αρχικά κρατούσε 6 ομήρους, αλλά ένα άτομο αφέθηκε ελεύθερο.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους.

A equipe de negociação do #BOPE segue atuando na ocorrência com reféns num estabelecimento comercial na Rua do Resende, na Região Central do Rio. Até o momento, duas vítimas foram libertadas.

O objetivo da #PMERJ é preservar as vidas de todos os envolvidos na ação. pic.twitter.com/i0v3QUEdwY

— PMERJ (@PMERJ) November 29, 2019