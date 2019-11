Βίντεο-ντοκουμέντο των πυροβολισμών στη γέφυρα του Λονδίνου

Βίντεο-ντοκουμέντο με αστυνομικούς να πυροβολούν στην γέφυρα του Λονδίνου και έναν άνδρα να κείτεται νεκρός στο πεζοδρόμιο της γέφυρας, σύμφωνα με την Daily Sabah, η οποία το ανήρτησε στο Twitter.

Το βίντεο κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο επιβάτης λεωφορείου, το οποίο βρισκόταν κοντά στο περιστατικό, καθώς η κυκλοφορία είχε διακοπεί. Η βρετανική αστυνομία δήλωσε, ότι ένας άνδρας φέρεται να πυροβολήθηκε σε επεισόδιο στη Γέφυρα του Λονδίνου, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

LATEST — UK police say dealing with shooting incident at London Bridge; one man shot https://t.co/r0qM1Tcu07 pic.twitter.com/iFCQuMGI1f

— DAILY SABAH (@DailySabah) November 29, 2019