Ιράκ: Πυρπολήθηκε το προξενείο του Ιράν στη Νατζάφ

Διαδηλωτές πυρπόλησαν το βράδυ της Τετάρτης το προξενείο του Ιράν στην ιερή σιιτική πόλη Νατζάφ, στο νότιο Ιράκ, όπου εδώ και δύο μήνες συνεχίζεται η σοβαρότερη κοινωνική αναταραχή που έχει βιώσει η χώρα εδώ και δεκαετίες, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Από την 1η Οκτωβρίου, οι Ιρακινοί διαδηλώνουν ζητώντας την ανατροπή του καθεστώτος της Βαγδάτης, που το θεωρούν "διεφθαρμένο" και υποστηριζόμενο από την Τεχεράνη.

VIDEO: Footage of the fire at the Iranian consulate in Najaf, Iraq. - @LawkGhafuri pic.twitter.com/xnDlXPIJ6u

— Conflict News (@Conflicts) November 27, 2019