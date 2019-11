Κατηγορούν την Google ότι απέλυσε εργαζόμενους της που συμμετείχαν σε απεργία

Ομάδα εργαζομένων στη Google κατηγόρησαν την εταιρεία ότι απέλυσε τέσσερις συναδέλφους τους που συμμετείχαν σε κίνημα διαμαρτυρίας εναντίον της διεύθυνσης, αν και η ίδια επισήμως τους κατηγορεί ότι συμβουλεύθηκαν έγγραφα για τα οποία δεν είχαν άδεια.

Η απόφαση της εταιρείας έχει κυρίως στόχο «να εμποδίσει κάθε προσπάθεια οργάνωσης των υπαλλήλων», εκτιμά σε μήνυμά της που ανήρτησε στην πλατφόρμα Medium η ομάδα αυτή των εργαζομένων στη Google, η οποία είχε συνδιοργανώσει στα τέλη του 2018 απεργιακή κινητοποίηση σε διαμαρτυρία για τον τρόπο που η εταιρεία είχε διαχειριστεί υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η διεύθυνση της Google έστειλε επιστολή προς όλους τους εργαζόμενους στην οποία εξηγεί ότι απέλυσε τους τέσσερις συναδέλφους τους επειδή «ξεκάθαρα και επανειλημμένα παραβίασαν την πολιτική μας προστασίας των δεδομένων».

«Ενδελεχής έρευνα κατάληξε στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι άνθρωποι έψαξαν σκοπίμως τα έγγραφα και την εργασία συναδέλφων τους», ενέργειες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα καθήκοντά τους, προσθέτει η Google στην επιστολή της.

Μία από τις εργαζόμενες, η Ρεμπέκα Ρίβερς, επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα μέσω Twitter ότι απολύθηκε.

I was just informed by @Google that I am being terminated.

— Rebecca Rivers (@Tri_Becca90) 25 Νοεμβρίου 2019