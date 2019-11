Ινδονησία: Νεκροί δυο ελέφαντες της Σουμάτρας με διαφορά λίγων ημερών

Ένας δεύτερος ελέφαντας της Σουμάτρας βρέθηκε νεκρός σε μια εβδομάδα στην Ινδονησία, την Τετάρτη σε φυτεία παραγωγής φοινικέλαιου, ενώ την προηγούμενη μέρα ένας άλλος ελέφαντας που ανήκει στο είδος αυτό που κινδυνεύει με εξαφάνιση είχε βρεθεί αποκεφαλισμένος με ξεριζωμένους τους χαυλιόδοντές του, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Για τον πρώτο οι αρχές υποψιάζονται ότι έπεσε θύμα λαθροθηρίας, ενώ για τον δεύτερο που βρέθηκε τώρα νεκρός πιστεύουν ότι μπορεί να τον δηλητηρίασαν ή να του προκάλεσαν ηλεκτροπληξία.

Μόνον περίπου 2.400-2.800 ελέφαντες της Σουμάτρας έχουν απομείνει στον κόσμο, με το είδος αυτό να βρίσκεται στα πρόθυρα της εξαφάνισης, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF).

Το τελευταίο θύμα, μια 25χρονη ελεφαντίνα βάρους τριών τόνων, υπολογίζεται ότι είχε πεθάνει περίπου μια εβδομάδα πριν από τον εντοπισμό της την Τετάρτη σε φυτεία στην επαρχία Άτσεχ της Ινδονησίας, σύμφωνα με κτηνίατρο της ινδονησιακής Υπηρεσίας Διατήρησης Φυσικών Πόρων.

«Δεν έφερε τραύματα, το οποίο μπορεί να υποδεικνύει ότι ο θάνατός της προκλήθηκε είτε από ηλεκτροπληξία είτε από δηλητηρίαση, αλλά για να βεβαιωθούμε θα πρέπει πρώτα να βγουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που έγιναν», δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής Άγκους Αριάντο τηλεφωνικώς στο Reuters.

Οι ελέφαντες μπαίνουν συχνά στις φυτείες της περιοχής για να φάνε καρπούς φοινίκων, ιδιαίτερα την περίοδο των μουσώνων, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι μια ομάδα προσπαθούσε αυτήν την εβδομάδα να εμποδίσει την είσοδο ελεφάντων σε οικισμούς.

Ο περιορισμός του φυσικού βιότοπου του είδους αυτού και η σύγκρουση με τον άνθρωπο έχουν τα τελευταία χρόνια μειώσει δραματικά τον αριθμό των ελεφάντων της Σουμάτρας, οι οποίοι ζουν στα τροπικά δάση κυρίως της Σουμάτρας και του Βόρνεο.

Την Τρίτη το πτώμα ενός αρσενικού ελέφαντα, ηλικίας 40 ετών, που είχε αποκεφαλιστεί και του είχαν αφαιρεθεί οι χαυλιόδοντες βρέθηκε σε αποσύνθεση από έναν εργαζόμενο σε φυτεία στην επαρχία Ριάου της Σουμάτρας.

«Οι χαυλιόδοντές του είχαν αποκοπεί με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου», δήλωσε ο εργαζόμενος της υπηρεσίας αυτής στο Ριάου Έρου Σουτμαντόρο.

Το κεφάλι και οι χαυλιόδοντές του βρέθηκαν κοντά στο υπόλοιπο σώμα του, σύμφωνα με τον ίδιο, ο οποίος σημείωσε ότι οι εξετάσεις που έγιναν έδειξαν ότι ο ελέφαντας δεν έφερε πληγές και δεν υπάρχει ένδειξη ότι δηλητηριάστηκε.

Η λαθροθηρία και το λαθρεμπόριο άγριας ζωής εξακολουθούν να είναι ανεξέλεγκτα στην Ινδονησία παρά τις προσπάθειες των αρχών για την καταπολέμησή τους.

Βάσει της νομοθεσίας της Ινδονησίας, αυτοί που κρίνονται ένοχοι για λαθροθηρία κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε κάθειρξη έως και 10 ετών και να τους επιβληθεί πρόστιμο έως και 200 εκατομμυρίων ρουπιών (περίπου 12.800 ευρώ).

Φέτος ένας Ρώσος συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπαλί ενώ προσπαθούσε να βγάλει παράνομα από τη χώρα έναν μικρό ουρακοτάγκο, τον οποίο είχε κρύψει σε βαλίτσα.

