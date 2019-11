Αποκαλύφθηκε διεθνής σπείρα αρχαιοκαπήλων με τζίρο πολλών εκατομμυρίων ευρώ

Μια διεθνής σπείρα που λεηλατούσε αρχαιολογικούς χώρους στη νότια Ιταλία και πουλούσε αρχαία ελληνικά αντικείμενα και έργα τέχνης αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ εξαρθρώθηκε, όπως ανακοίνωσαν οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες Europol και Eurojust.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν 350 αστυνομικοί σε όλη την Ευρώπη, έγιναν 80 έρευνες στην Ιταλία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Σερβία. Συνελήφθησαν 23 ύποπτοι και κατασχέθηκαν σχεδόν 10.000 αρχαία αντικείμενα. Η σπείρα πραγματοποιούσε παράνομες ανασκαφές σε χώρους που δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί από τους αρχαιολόγους. Η αστυνομία υποστηρίζει, ότι παρακολουθούσε τα μέλη της από τον Μάιο του 2017, για να διαπιστώσει πώς έβρισκαν τα αρχαία και πώς τα πουλούσαν στο εξωτερικό.

Βίντεο που τραβήχτηκαν από κάμερα μη επανδρωμένου αεροσκάφους, δείχνουν «τη βιαιότητα» της συμμορίας, που χρησιμοποιούσε μπουλντόζα για να σκάψει το έδαφος, δημιουργώντας πραγματικούς κρατήρες. Οι δράστες λεηλατούσαν αρχαιολογικούς χώρους του 4ου-5ου π.Χ. αιώνα στη νότια Ιταλία, στα παράλια της οποίας άκμαζαν πολλές ελληνικές αποικίες εκείνη την περίοδο. Κατάφεραν να αποσπάσουν αγγεία, πιάτα, πόρπες, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας «πολλών εκατομμυρίων ευρώ».

Οι «μεσάζοντες» που αναλάμβαναν να τα πουλήσουν, δρούσαν από το Λονδίνο, το Μόναχο, την Ντιζόν της Γαλλίας και το Βρσατς της Σερβίας. Μεταξύ των συλληφθέντων αρχαιοκαπήλων είναι και οι θεωρούμενοι ως «αρχηγοί» της σπείρας, δυο Καλαβρέζοι ηλικίας 59 και 30 ετών.

Carabinieri video footage taken of active looting related to Carabinieri, EUROPOL , EUROJUST investigation, code named: "Achea" in southern Italy (Calabria) using a backhoe to plunder artifacts. More on the press conference here: https://t.co/KlAPXETINA pic.twitter.com/zQDzefJTfb

