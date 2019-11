«Ντου» χούλιγκαν της Παρί σε συναυλία ραπ στο Παρίσι – Χτύπησαν οπαδούς της Μαρσέιγ

Γης μαδιάμ τα έκαναν οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν σε συναυλία στο Παρίσι.

Στη διάρκεια της εμφάνισης του γνωστού Γάλλου ράπερ Jul που πραγματοποιήθηκε στο «AccorHotels Arena» μια μεγάλη ομάδα μαυροφορεμένων νεαρών με κουκούλες έκανε την εμφάνιση της στον χώρο της συναυλίας.

Για αρκετή ώρα ακολούθησε πανδαιμόνιο καθώς σημειώθηκαν συμπλοκές με την ασφάλεια και την αστυνομία να επεμβαίνουν λίγο αργότερα.

France, Paris. 13.11.2019

Supporters of PSG disrupted the concert of Marseille rap artist #Jul.

During the concert, a group of #PSG supporters entered the hall and showed the banner "Marseille not welcome", later they began to attack people in #Marseille clothes. pic.twitter.com/LroGsTf3GZ

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) 15 Νοεμβρίου 2019