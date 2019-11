Στρατό στο Μεξικό για πόλεμο κατά των καρτέλ ναρκωτικών θέλει να στείλει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την αποστολή Αμερικανικού στρατού στο Μεξικό, για να «διεξάγει πόλεμο» στα καρτέλ των ναρκωτικών, μετά τον θάνατο εννέα μελών οικογένειας μορμόνων στα σύνορα με τις ΗΠΑ από πυρά συμμοριών.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, ότι η χώρα του είναι «έτοιμη, πρόθυμη και ικανή να εμπλακεί και να κάνει τη δουλειά γρήγορα και αποτελεσματικά». Όπως ανέφερε σε άλλο tweet του ο Ντόναλντ Τραμπ «μια θαυμάσια οικογένεια και φίλοι από τη Γιούτα βρέθηκαν ανάμεσα στα πυρά δύο απάνθρωπων καρτέλ ναρκωτικών, οι οποίοι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλο, με αποτέλεσμα πολλοί σπουδαίοι αμερικανοί πολίτες να σκοτωθούν, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών και μερικοί αγνοούνται».

Συνεχίζοντας δε τις αναρτήσεις του, συμπληρώνει, ότι «εάν το Μεξικό χρειάζεται ή ζητήσει βοήθεια για να καθαρίσει από αυτά τα τέρατα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να συμμετάσχουν και να κάνουν τη δουλειά γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο σπουδαίος, νέος Πρόεδρος του Μεξικού, έχει κάνει προτεραιότητά του αυτό το μεγάλο ζήτημα, αλλά τα καρτέλ έχουν γίνει τόσο μεγάλα και ισχυρά, ώστε να χρειάζεστε έναν στρατό για να νικήσετε έναν στρατό!».

....monsters, the United States stands ready, willing & able to get involved and do the job quickly and effectively. The great new President of Mexico has made this a big issue, but the cartels have become so large and powerful that you sometimes need an army to defeat an army!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019