Αναγκαστική προσγείωση του ελικοπτέρου με τον Έβο Μοράλες

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο της Βολιβίας Έβο Μοράλες πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σήμερα εξαιτίας μηχανικής βλάβης και ένας συνεργάτης του έκανε λόγο για «επίθεση» εναντίον του.

Το ελικόπτερο, τύπου EC-145, παρουσίασε μηχανική βλάβη στο ουραίο στροφείο λίγο μετά την απογείωση και χρειάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως, ανέφερε η πολεμική αεροπορία (FAB) σε ανακοίνωση που εξέδωσε, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.

Το ατύχημα αυτό σημειώθηκε ενώ ο Σοσιαλιστής πρόεδρος ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από ένα χωριό των Άνδεων, αφού εγκαινίασε έναν δρόμο, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης το ελικόπτερο απογειώνεται –υπό βροχή– από ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, προσπαθεί να πάρει ύψος και κατόπιν προσγειώνεται απότομα λίγο μακρύτερα, σε λασπώδες έδαφος.

News Alert : Helicopter carrying Bolivian President Evo Morales was forced to make an emergency landing due to a mechanical error . Nobody was injured in the incident.#Boliviapic.twitter.com/E69qq7o7Ai

