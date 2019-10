H Αρμενία «ευχαριστεί» τις ΗΠΑ για την αναγνώριση της γενοκτονίας

Η Αρμενία ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων που θα μείνει στην ιστορία. Η Βουλή αναγνώρισε επισήμως την γενοκτονία των Αρμενίων, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της Τουρκίας.

Η Βουλή, που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, ενέκρινε με ψήφους 405 υπέρ έναντι 11 κατά το ψήφισμα αυτό που αναφέρει ότι είναι πολιτική των ΗΠΑ να μνημονεύουν ως γενοκτονία τη σφαγή 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μεταξύ 1915-1923.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν χαιρέτισε την ψήφο με ανάρτηση του στο Twitter, στο οποίο αναφέρει «είναι ένα θαρραλέο βήμα προς την αλήθεια και την δικαιοσύνη στην ιστορία, που θα προσφέρει επίσης παρηγοριά σε εκατομμύρια απογόνους των επιζώντων της γενοκτονίας των Αρμενίων».

«Η Αρμενία χαιρετίζει τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων για την αποφασιστική και εντυπωσιακή ψήφο τους, η οποία δείχνει την απέραντη πίστη τους στην αλήθεια, την δικαιοσύνη, την ανθρωπότητα, την αλληλεγγύη και την παγκόσμια αξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας.

I salute the US Congress historic vote recognizing the Armenian Genocide. Resolution 296 is a bold step towards serving truth and historical #justice that also offers comfort to millions of descendants of the Armenian Genocide survivors.

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) 29 Οκτωβρίου 2019