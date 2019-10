Αυτός είναι ο νέος αρχηγός του ISIS

Ένας πρώην υψηλόβαθμος αξιωματικός των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων επί εξουσίας Σαντάμ Χουσεΐν, φαίνεται πως αποτελεί το νέο επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsweek.

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο του Newsweek, o Αμπντουλάχ Καρντάς, είχε ήδη αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους, τουλάχιστον στον τομέα του σχεδιασμού των πολεμικών επιχειρήσεων του Χαλιφάτου, καθώς οι συνεχείς μετακινήσεις του αλ Μπαγκντάντι στην προσπάθεια να αποφύγει τον εντοπισμό του από τις ΗΠΑ, τον είχε καταστήσει σχεδόν παροπλισμένο.

«Ο Μπαγκντάντι ήταν μεν επικεφαλής στα χαρτιά, αλλά ασκούσε μικρή επιρροή. Δεν συμμετείχε στις καθημερινές δραστηριότητες της οργάνωσης. Το μόνο που έκανε ήταν να λέει ναι ή όχι, δεν σχεδίαζε πράγματα» ανέφερε αξιωματούχος στο Newsweek.

Σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα στο Newsweek, ο Μπαγκντάντι ήταν μια μαριονέτα, δεν λάμβανε μέρος σε επιχειρήσεις. Το μόνο που έκανε ήταν να λέει "ναι" ή "όχι". Ο Καρνές ή Καρντάς θεωρείται αδίστακτος, φέρει το παρατσούκλι «καθηγητής» ενώ ήταν έμπιστος του πρώην υπαρχηγού του Μπακγκντάντι, Αμπού Αλάα αλ Άφρι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπαγκντάντι σκοτώθηκε σε αμερικανική επιδρομή το ξημέρωμα της Κυριακής, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου ανέφερε όλες τις λεπτομέρειες της εξόντωσής του. Μαζί του σκοτώθηκαν δύο σύζυγοι και τρία παιδιά του ενώ κοντά του ήταν και προσωπικός του σωματοφύλακας.

