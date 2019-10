Οκτώ Απάτσι «θέρισαν» τους τζιχαντιστές του Αλ Μπαγκντάντι, κομάντος κατέβηκαν από ελικόπτερα

Ο διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, έκανε λόγο σήμερα για «μια επιτυχημένη επιχείρηση» έπειτα από τη συνεργασία τους με τις ΗΠΑ σε επίπεδο πληροφοριών, μια προφανής αναφορά στις πληροφορίες για τον θάνατο του επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι σε αμερικανική επιχείρηση στη Συρία.

«Μια ιστορική, επιτυχημένη επιχείρηση, αποτέλεσμα της συνεργασίας σε επίπεδο πληροφοριών με τις ΗΠΑ», έγραψε ο Μάζλουμ Άμπντι στο Twitter, αν και δεν επιβεβαίωσε ξεκάθαρα τον θάνατο του αλ Μπανγκντάντι.

Στο μεταξύ το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι Αμερικανοί κομάντος έπεσαν από ελικόπτερα στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας για να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον τζιχαντιστών.

«Η επιχείρηση είχε στόχο υψηλόβαθμα στελέχη του ΙΚ», εξήγησε το Παρατηρητήριο, κάνοντας λόγο για επιδρομή των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων κοντά στο χωριό Μπαρίσα στην επαρχία Ιντλίμπ.

Λίγο νωρίτερα η μη κυβερνητική οργάνωση είχε επισημάνει ότι οκτώ ελικόπτερα στοχοθέτησαν μετά τα μεσάνυκτα του Σαββάτου προς Κυριακή ένα σπίτι και ένα όχημα στα περίχωρα του χωριού Μπαρίσα, μια περιοχή όπου βρίσκονταν «ομάδες που πρόσκεινταν στο ΙΚ».

«Τα πυρά είχαν στόχο ένα σπίτι και ένα όχημα στα περίχωρα του χωριού Μπαρίσα, όπου βρίσκονταν ομάδες που πρόσκεινταν στο ΙΚ», επεσήμανε ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ράμι Άμπντελ Ραχμάν.

«Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ούτε να διαψεύσουμε την παρουσία του Μπαγκντάντι» στην περιοχή αυτή, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Άμπντελ Ράχμαν, την επιχείρηση διεξήγαγαν «πιθανόν» ελικόπτερα του διεθνούς συνασπισμού εναντίον των τζιχαντιστών, τον οποίο έχουν δημιουργήσει οι ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν το ΙΚ στη Συρία και το Ιράκ.

Το Παρατηρητήριο διευκρίνισε εξάλλου ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της επιδρομής αυτής που διήρκησε δύο ώρες, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και τουλάχιστον ένα παιδί.

Το σπίτι που πιστεύεται ότι ήταν ο βασικός στόχος δέχθηκε πυρά από αέρος προτού μέλη των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού κατέβουν από ελικότερα και εμπλακούν σε μάχες στο έδαφος, εξήγησε η ίδια πηγή.

Από την πλευρά της η κρατική τηλεόραση του Ιράκ μετέδωσε σήμερα εικόνες από τη φερόμενη αμερικανική επιδρομή στη Συρία με στόχο τον αλ Μπανγκντάντι.

Σε εικόνες που τραβήχτηκαν υπό το φως της ημέρας φαίνεται ένας κρατήρας στο έδαφος, πιθανόν αποτέλεσμα της επιχείρησης, και ματωμένα, σκισμένα ρούχα. Επίσης μετέδωσε νυκτερινές εικόνες από μία έκρηξη.

Το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε ειδικό σε θέματα τρομοκρατίας ο οποίος επεσήμανε ότι ιρακινές υπηρεσίες Πληροφοριών βοήθησαν στον εντοπισμό του αλ Μπαγκντάντι.

Η Τουρκία προσπαθεί να πάρει μέρος της «δόξας» αναφέροντας με σχετικό tweet του υπουργείου Άμυνας πως πριν την επιχείρηση στο Ιντλίπ προηγήθηκε ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμός με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Prior to the US Operation in Idlib Province of Syria last night, information exchange and coordination between the military authorities of both countries took place.#MSB #TSK

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2019