Περιστατικό με πυροβολισμούς σε πάρτι στο Τέξας, αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Πυροβολισμοί με τουλάχιστον δύο νεκρούς σε πάρτι στο Γκρινβιλ του Τέξας μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά περισσότερα στοιχεία ωστόσο σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται, στο πάρτι ήταν εκατοντάδες άτομα.

Κάποιες αναφορές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.

#BREAKING Mass shooting at Texas A&M Commerce homecoming party at a venue near #Greenville. Guest say someone with a rifle opened fire. Latest @GoodDayFox4 @FOX4 pic.twitter.com/XWrP9wVOSE

— FOX4Terry (@FOX4Terry) October 27, 2019