Πολυκατοικία κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος στη Βραζιλία

Μια επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε σήμερα στην πόλη Φορταλέζα στη βορειοανατολική Βραζιλία, με άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό θυμάτων, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Globo News.

Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί κι ένας νεκρός, σημείωσε διασώστης στο Globo News, χωρίς να δίνει κάποια εκτίμηση για έναν συνολικό αριθμό θυμάτων.

Στα πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας, διακρίνεται μια ομάδα διασωστών, με πορτοκαλί φόρμες, να σκάβει κάτω από τα χαλάσματα.

Δείτε βίντεο:

A seven story residential building collapsed in the Fortaleza, Brazil. pic.twitter.com/7M1C2XxLl4

— Nico Maounis (@nicomaounis) October 15, 2019