Ύποπτος για τρομοκρατική ενέργεια ο δράστης της επίθεσης στο Μάντσεστερ

Η βρετανική αστυνομία ανέφερε ότι ένας άνδρας που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους στους οποίους επιτέθηκε σε εμπορικό κέντρο στο Μάντσεστερ συνελήφθη ως ύποπτος για τρομοκρατική ενέργεια.

«Αρχικά συνελήφθη για σοβαρή επίθεση και τέθηκε υπό κράτηση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός υποδιευθυντής Ρας Τζάκσον, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Έχει τεθεί τώρα επίσημα υπό κράτηση ως ύποπτος για προετοιμασία και υποκίνηση τρομοκρατικής ενέργειας», είπε.

Τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και όχι πέντε, όπως είχε αναφερθεί αρχικά, σύμφωνα με τις ομάδες διάσωσης και την αστυνομία.

Δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν είναι σε «σταθερή» κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Τραυματίστηκε επίσης ένας άνδρας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε «σοκαρισμένος» και είπε ότι η σκέψη του είναι κοντά στα θύματα, ευχαριστώντας τις υπηρεσίες διάσωσης και τους ερευνητές για το έργο τους.

Shocked by the incident in Manchester and my thoughts are with the injured and all those affected. Thank you to our excellent emergency services who responded and who are now investigating what happened.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 11, 2019