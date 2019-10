Εξέγερση τζιχαντιστών σε φυλακές της Συρίας

Εξέγερση επικρατεί από το πρωί της Παρασκευής σε φυλακές στη Συρία όπου κρατούνται Τζιχαντιστές, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ ενώ κυκλοφόρησε και σχετικό βίντεο στο Twitter.

Σύμφωνα με όσα αναμεταδίδει το sigmalive.com από τα ξένα ΜΜΕ, η εξέγερση γίνεται αφού τα μέλη του ISIS θέλουν να αποδράσουν και να ταχθούν στο πλευρό των Τούρκων, οι οποίοι για τρίτη μέρα συνεχίζουν την εισβολή τους εντός της Συρίας. Παράλληλα, σύμφωνα με άλλες αναφορές, τζιχαντιστές επιχείρησαν να απελευθερώσουν από τις εν λόγω φυλακές αρκετά γυναικόπαιδα που κρατούνται στο σημείο.

Οι ημιαυτόνομες κουρδικές αρχές της Συρίας κατηγόρησαν, στο μεταξύ, την Τουρκία ότι βομβάρδισε φυλακή, στην οποία κρατούνταν μαχητές περισσότερων από 60 εθνικοτήτων του «Ισλαμικού Κράτους» (ΙΚ), καταγγέλλοντας ότι αυτό συνιστά «σαφή απόπειρα» από την πλευρά της Άγκυρας να τους βοηθήσει να δραπετεύσουν.

Η Τουρκία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής αυτές τις πληροφορίες.

Δείτε το βίντεο με την αναταραχή που επικρατεί στις φυλακές:

#BREAKING: Detained #ISIL terrorists in Al Hawl camp are now taking advantage of #Turkey #OperationPeaceSpring. They just started an unrest & are trying to leave the camp & join #Erdogan's #Syrian National Army which is full of ex-#AlQaeda/#ISIL terroristspic.twitter.com/J4DK5eNaBu

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 11, 2019