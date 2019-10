Οργή της Άγκυρας κατά της Ιταλίας για τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν

Την έντονη αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η ανακήρυξη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν ως επίτιμου δημότη του Μπερτσέτο, από το δημοτικό συμβούλιο της ιταλικής πόλης που βρίσκεται κοντά στην Πάρμα, στην επαρχία Εμιλία Ρομάνα .

Με ανακοίνωση του τουρκικού υπ. Εξωτερικών, αναφέρεται σχετικά:

«Καταδικάζουμε την τιμητική διάκριση που έγινε στο πρόσωπο του ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, στις 5 Οκτωβρίου 2019, από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης Μπερτσέτο. Οποιαδήποτε προσπάθεια νομιμοποίησης του ηγέτη του PKK που δολοφόνησε βίαια πάνω από 40.000 ανθρώπους και βρίσκεται στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μη αποδεκτή. Καλέσαμε τον πρέσβη της Ιταλίας στην Άγκυρα, Massimo Gaiani και του εκφράσαμε την αντίδρασή μας».

