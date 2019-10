Η ασθένεια που μετατρέπει τα ελάφια σε ζόμπι και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία

Συναγερμός στις ΗΠΑ για τα αυξανόμενα περιστατικά με τα ελάφια ή άλλα ζώα της οικογένειας των ελαφοειδών που βρίσκονται σε μία κατάσταση «ημιζωντανή» η οποία εν τέλει είναι θανατηφόρα.

Η Χρόνια Εξασθενητική Νόσος (Chronic Wasting Disease) όπως ονομάζεται προσβάλει τα ζώα προκαλώντας πρόβλημα στον εγκέφαλό τους και την σπονδυλική τους στήλη μετατρέποντάς τα σε πλάσματα που τους τρέχουν τα σάλια, ενώ έχουν αστάθεια και χάνουν απότομα βάρος.

Η συγκεκριμένη ασθένεια εμφανίστηκε σε περιοχές των ΗΠΑ και όχι μόνο και παρουσιάζει ακινησία στα ελάφια και πρόσωπο χωρίς συσπάσεις.

Η ασθένεια προσβάλει το μυικό και νευρικό σύστημα των ελαφιών και σε σύντομο χρονικό διάστημα το «νεκρώνει». Για αυτό και πολλοί τα παρομοιάζουν με ζόμπι. Λίγο καιρό αργότερα, τα ζώα που έχουν προσβληθεί πεθαίνουν.

