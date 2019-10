H Tουρκία «χτύπησε» βάση Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία

Συναγερμός στην περιοχή μετά από αεροπορική επιδρομή της Άγκυρας

Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από διεθνή δίκτυα, αεροπορική επιδρομή εναντίον βάσης Κούρδων των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας (SDF), στην επαρχία Αλ-Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία, οπως μετέδωσε το Al-Mayadeen του Λιβάνου, επικαλούμενο δικό του ανταποκριτή.

«Τα τουρκικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στην έδρα των κουρδικών δυνάμεων κοντά στην πόλη Αλ-Μαλικίγια στην επαρχία Αλ-Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία».

Al-Mayadeen reporting Turkish jets are targeting Kurdish unit positions in northeast Syria, in the countryside of Al-Malkiyah in Al-Hasakah Governorate https://t.co/SBXjCp7ZhG — David A. Daoud (@DavidADaoud) October 7, 2019

Σύμφωνα με την τουρκική Daily Sabah, το πυροβολικό της Τουρκίας εξαπέλυσε επίθεση σε θέσεις των Κούρδων (YPG) στην πόλη Αλ- Μαλικίγια της Συρίας.

LATEST — Turkey has started shelling YPG/PYD terrorist positions in northeastern Syria's al-Malikiyah town, sources report https://t.co/g5Q0n5docw — DAILY SABAH (@DailySabah) October 7, 2019

#Syria BREAKING: Turkish warplanes reportedly struck the Semelka border crossing, the only active supply line to #SDF regions. pic.twitter.com/JLStVvqtOG — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 7, 2019