Τον χτύπησε κεραυνός ενώ είχε βγάλει βόλτα τα σκυλιά του

Τυχερός μέσα στην ατυχία του ήταν ένας άνδρας στο Τέξας, ο οποίος εν μέσω έντονης βροχής είχε βγάλει βόλτα τα σκυλιά του σε πάρκο της περιοχής.

Κατά την αποχώρησή του από το πάρκο κι ενώ περπατούσε αμέριμνος, ξαφνικά δέχτηκε χτύπημα από κεραυνό και σωριάστηκε στο έδαφος. Ωστόσο, δυο περαστικοί που παρακολούθησαν το περιστατικό, έτρεξαν αμέσως προς το μέρος του και αφού ενημέρωσαν τις πρώτες βοήθειες, ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

Οι προσπάθειες αυτές ήταν καθοριστικές για τη ζωή του άτυχου άνδρα, ο οποίος τελικά επανήλθε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα.

Δείτε το βίντεο με το περιστατικό, όπως κατεγράφη από κάμερα ασφαλείας:

A man in Texas has had a lucky escape after he was struck by lightning while leaving a park.

Two bystanders quickly rushed to his aid and were able to perform CPR that saved his life.

Watch more videos like this here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/9IeJNaFhwj

