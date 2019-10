Δημοσιογράφος πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 27 ετών

Η 27χρονη δημοσιογράφος έφυγε ξαφνικά από την ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών.

O λόγος για την Χάνα Γιουσούφ, δημοσιογράφο στο BBC. Η οικογένειά της επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση, λέγοντας ότι είναι συγκλονισμένη και βαθιά λυπημένη από τον θάνατό της και ότι ζητάει ιδιωτικότητα και σεβασμό.

Ο διευθυντής ειδήσεων του BBC, Φραν Άνσγουρθ, είπε για την δημοσιογράφο «μια ταλαντούχα νεαρή δημοσιογράφος» ενώ παράλληλα ανέφερε πως ο θάνατός της σόκαρε συναδέλφους και ανθρώπους του χώρου.

Η Χάνα Γιουσούφ γεννήθηκε στη Σομαλία, το 1992 και έλαβε υποτροφία για το πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Εκεί πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην δημοσιογραφία.

Η 27χρονη μιλούσε 6 γλώσσες, μεταξύ των οποίων αραβικά και σομαλικά. Η Χάνα Γιουσούφ ήταν εκείνη που ανακάλυψε τις σκληρές συνθήκες εργασίας σε γνωστή αλυσίδα καφέ, ενώ συνεργάστηκε με θύματα σοβαρών εγκλημάτων.

completely devastated, hanna was so talented and her work will go on to change lives forever. rest in peace schatje ❤️ pic.twitter.com/2kOQOq8IbB

— ikran 🌱 (@ikran) 30 Σεπτεμβρίου 2019