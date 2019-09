Αρθρογράφος καταγγέλλει τον Μπόρις Τζόνσον για παρενόχληση

Στο πρώτο της άρθρο για λογαριασμό των Sunday Times, η αρθρογράφος Σάρλοτ Έντουαρντς προχώρησε σε μια καταγγελία για τον Μπόρις Τζόνσον.

Η αρθρογράφος αναφέρει πως ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας την είχε αγγίξει με ανάρμοστο τρόπο πριν από περίπου είκοσι χρόνια όταν εκείνη εργαζόταν στο περιοδικό Spectator του οποίου διευθυντής ήταν τότε ο Τζόνσον.

«Κάθομαι δεξιά του Τζόνσον. Αριστερά του μια γυναίκα που ξέρω», διηγείται η κ Έντουαρντς αναφερόμενη σε ένα ιδιωτικό γεύμα στα γραφεία του περιοδικού. «Κάτω από το τραπέζι νιώθω το χέρι του Τζόνσον στο μηρό μου. Το σφίγγει. Το χέρι του είναι ψηλά στο πόδι μου και έχει αρκετή σάρκα κάτω από τα δάκτυλά του για να με κάνει να τιναχτώ ξαφνικά», αναφέρει το άρθρο.

Η συντάκτρια προσθέτει ότι στη συνέχεια συζήτησε το περιστατικό με τη συνάδελφό της που βρισκόταν από την άλλη πλευρά του Μπόρις Τζόνσον, η οποία της αποκάλυψε πως το αφεντικό τους είχε κάνει ακριβώς το ίδιο και σε εκείνη.

Η αρθρογράφος σημειώνει ότι προβαίνει σε αυτή την αποκάλυψη με αφορμή ότι συμπληρώνονται δυο χρόνια από την έναρξη του κινήματος #MeToo κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης γυναικών.

I wrote about the time Boris Johnson squeezed my thigh over lunch - while doing the same thing to the woman sitting on his other side #DoubleThighSqueezer @TheSTStyle @thesundaytimes https://t.co/AzUANcRYJx

— Charlotte Edwardes (@chedwardes) September 29, 2019