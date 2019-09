Η ομιλία της Γκρέτα Τούνμπεργκ σε…death metal εκδοχή

Το βίντεο που συγκεντρώνει σχεδόν ένα εκατομμύριο προβολές στο Youtube

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μονοπωλεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την ομιλία της στον ΟΗΕ όπου κατηγόρησε τους ηγέτες της παγκόσμιας κοινότητας για τις ευθύνες τους στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, ωστόσο ένας μουσικός βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο για να παρουσιάσει τον λόγο της.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε να επενδύσει μουσικά τα σκληρά της λόγια με death metal μουσική, έχοντας ως φωνητικά την ίδια της την ομιλία.

Ήδη το βίντεο στο youtube έχει «σπάσει τα κοντέρ» όσον αφορά τις προβολές, ενώ ο κόσμος αποθεώνει τα λόγια της, χαρακτηρίζοντάς τα ως ιδανικό ρεφρέν του κομματιού:

People are suffering

People are dying

Entire ecosystems

Are collapsing

Μάλιστα πολλοί προτείνουν την ονομασία του κομματιού: «How Dare You?», από τη χαρακτηριστική ατάκα της ομιλίας της 16χρονης.

Δείτε το σχετικό βίντεο: