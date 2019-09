Το «δολοφονικό» βλέμμα της Γκρέτα Τούνμπεργκ στον Ντόναλντ Τραμπ

Η 16χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ ήταν πρωταγωνίστρια στη Σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με την ομιλία που έβγαλε για το κλίμα ενώπιον ξένων ηγετών τους οποίους «κατηγόρησε» ότι «έκλεψαν τα όνειρα της και την παιδική της ηλικία με κούφια λόγια τους».

Ωστόσο έγινε viral για έναν ακόμη λόγο στα διεθνή ΜΜΕ. Η 16χρονη έριξε ένα βλέμμα όλο νόημα στον Ντόναλντ Τραμπ όταν αυτός πέρασε μπροστά της προκειμένου να παραστεί σε μια συνάντηση για τις θρησκευτικές ελευθερίες.

Οι κάμερες κατέγραψαν το βλέμμα της 16χρονης με τους χρήστες των social media να κάνουν απολαυστικά σχόλια.

Greta Thunberg’s glare at Donald Trump is giving me the energy to get through this Monday pic.twitter.com/xdM0rdI2ln

— Sam Stryker (@sbstryker) September 23, 2019