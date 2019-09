Eπτά μαθητές νεκροί από κατάρρευση σχολικής αίθουσας στην Κένυα

Επτά παιδιά σκοτώθηκαν και αρκετά ακόμη τραυματίστηκαν από την κατάρρευση αίθουσας στο σχολείο τους σήμερα το πρωί στο Ναϊρόμπι, ανακοίνωσαν υπηρεσίες διάσωσης.

«Επτά μαθητές νεκροί, δεκάδες τραυματισμένοι μετά την κατάρρευση σχολικής αίθουσας στην Precious Talent Academy στο Νταγκορέτι», δυτικά της κενυατικής πρωτεύουσας, έγραψε στο Twitter η οργάνωση St John Ambulance που μετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης.

«Έως τώρα μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε επτά νεκρούς μαθητές και 57 τραυματίες επίσης μαθητές που νοσηλεύονται», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάιρους Ογκούντα μιλώντας από τον τόπο της τραγωδίας.

Η κατάρρευση σημειώθηκε τη στιγμή που οι μαθητές έμπαιναν στο σχολείο.

Εκατοντάδες κάτοικοι του Νταγκορέτι, μιας φτωχής περιοχής όπου οι κάτοικοι ζουν σε αυτοσχέδια καταλύματα,συγκεντρώθηκαν γύρω από το σημείο όπου οι διασώστες διεξάγουν έρευνες στα ερείπια για τον εντοπισμό επιζώντων.

Σύμφωνα με δημοσιoγράφο του AFP που μετέβη στο σημείο, γραφεία και βιβλία ήταν σκορπισμένα ανάμεσα στα ερείπια αυτής της ημιμόνιμης δομής, κατασκευασμένης από ξύλο και λαμαρίνες. Στην κατασκευή αυτή είχε προστεθεί άλλος ένας όροφος.

Seven pupils dead, several injured after a classroom collapsed at Previous Talent Academy in Dagoretti. pic.twitter.com/7CROPaLD2P

— St John Ambulance (@StJohnKenya) 23 Σεπτεμβρίου 2019