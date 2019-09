Zημιές σε κτίρια στην Αλβανία από τον ισχυρότατο σεισμό

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους σεισμούς των τελευταίων ετών στη χώρα

Πανικός επικράτησε στη γειτονική Αλβανία μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου.

Ήδη μέσα από τις αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνονται οι πρώτες ζημιές που υπέστησαν σπίτια και κτίρια.

Στα Τίρανα ζημιές καταγράφονται στο κτίριο του Γεωλογικού Πανεπιστημίου, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω tweet:

Ανάστατοι οι κάτοικοι βγήκαν κατευθείαν στο δρόμο ενώ σε αρκετά σπίτια υπάρχουν ρωγμές.

Albania earthquake: Buildings shake and people flee homes after 5.6 tremor - World News - Mirror Online https://t.co/QLOBbWj5Rt — Queen M. Sheba (@QueenMSheba) September 21, 2019

Σύμφωνα με το αλβανικό μέσο albaniandailynews.com, ο πρώτος και ισχυρότερος σεισμός των 5,8 Ρίχτερ είχε διάρκεια 40 δευτερολέπτων.