Ο ΟΗΕ καλεί τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για την προστασία των χώρων λατρείας

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες παρότρυνε χθες Πέμπτη τις κυβερνήσεις να λάβουν πιο επαρκή μέτρα για την προστασία των χώρων λατρείας, έπειτα από μια σειρά πολυαίμακτων επιθέσεων εξτρεμιστών εναντίον πιστών.

«Ο κόσμος μας μαστίζεται από την έξαρση του αντισημιτισμού, του μίσους εναντίον των μουσουλμάνων, των επιθέσεων εναντίον χριστιανών και άλλων θρησκευτικών ομάδων», κατήγγειλε ο Γκουτέρες, παρουσιάζοντας το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των Κρατών με σκοπό την προστασία των χώρων λατρείας.

«Τους τελευταίους μήνες μόνο, εβραίοι δολοφονήθηκαν μέσα σε συναγωγές, μουσουλμάνοι πολυβολήθηκαν μέσα σε τεμένη, χριστιανοί σκοτώθηκαν καθώς προσεύχονταν», θύμισε.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ στηλίτευσε ταυτόχρονα το γεγονός ότι η ρητορική του μίσους και της απέχθειας εναντίον του «άλλου», του διαφορετικού, βρίσκεται επίσης σε συνεχή άνοδο.

«Αυτό συμπεριλαμβάνει τη ρητορική μίσους όχι μόνο εναντίον θρησκευτικών ομάδων, αλλά και των μεταναστών, των μελών μειονοτήτων, των προσφύγων, τους ισχυρισμούς περί ανωτερότητας της λευκής φυλής, την αναζωπύρωση της νεοναζιστικής ιδεολογίας, όλο το δηλητήριο που χύνεται εναντίον οποιουδήποτε θεωρηθεί ο λεγόμενος “άλλος”», εξήγησε ο Γκουτέρες.

Πρόσθεσε πως «όταν πολιτικοί ρίχνουν λάδι στη φωτιά, απειλούμαστε όλοι» όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στην ομιλία του, ο Γκουτέρες αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις επιθέσεις της 15ης Μαρτίου στη Νέα Ζηλανδία, όπου λευκός ακροδεξιός σκότωσε 51 ανθρώπους ανοίγοντας πυρ μέσα σε δύο τεμένη στην πόλη Κράιστσερτς.

Το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ ακολουθεί επίσης τις βομβιστικές επιθέσεις τζιχαντιστών την Κυριακή του Πάσχα των καθολικών στη Σρι Λάνκα, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 262 ανθρώπους, καθώς και την επίθεση λευκού ακροδεξιού αντισημίτη τον Οκτώβριο του 2018 στη συναγωγή Δένδρο της Ζωής στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όπου έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι — επρόκειτο για την πιο πολυαίμακτη επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στην ιστορία της χώρας.

Ο Γκουτέρες διευκρίνισε ότι το σχέδιο δράσης περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις προς τις κυβερνήσεις για την προστασία των χώρων λατρείας και την πρόληψη επιθέσεων.

“Our world is plagued with a surge in anti-Semitism, anti-Muslim hatred, attacks against Christians, and other religious groups. I once again condemn these attacks in the strongest possible terms. Religious sites should be places of worship, not places of war.”@antonioguterres pic.twitter.com/g5FIPHyzCc

