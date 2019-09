Συναγερμός στις ΗΠΑ από εκτροχιασμό τρένου στο Ιλινόις

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Ντούπο του Ιλινόις στις ΗΠΑ καθώς εμπορική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Όπως αναφέρουν διεθνή δίκτυα, πυκνοί καπνοί καλύπτουν την περιοχή μέχρι το Σεντ Λούις του Μιζούρι ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες

#BREAKING: A train derails in Dupo, Illinois, sending large black plumes of smoke in the air.

• First responders are on scene battling blaze.

• Smoke can be seen in downtown St. Louis, Missouri.

• No immediate reports of any deaths or injuries. pic.twitter.com/k48pBQV17k

— Elma Aksalic (@ElmaAksalic) September 10, 2019