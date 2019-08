«Η Βασίλισσα Ελισάβετ πρέπει να κοιτάξει τι συνέβη στον ξάδελφο της, πρώην βασιλιά της Ελλάδας»

Μία περίεργη συμβουλή έδωσε βουλευτής των Εργατικών στη βασίλισσα Ελισάβετ μετά από την απόφαση του Μπόρις Τζόνσον να κλείσει το κοινοβούλιο ώστε να καταφέρει να περάσει το Brexit.

Η βουλευτής Κέιτ Οσάμορ προειδοποιεί τη βασίλισσα Ελισάβετ για το μέλλον της στο θρόνο της Μεγάλης Βρετανίας με αναφορά στην Ελλάδα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κίνηση του Βρετανού πρωθυπουργού είναι πραξικόπημα.

«Η βασίλισσα Ελισάβετ πρέπει να δει τι συνέβη με τον ξάδερφό της Τίνο, πρώην βασιλιά της Ελλάδας (βασιλιάς Κωνσταντίνος) όταν "ενεργοποιήθηκε" ένα πραξικόπημα της Δεξιάς. Η μοναρχία καταργήθηκε!», αναφέρει το tweet - προειδοποίηση της βουλευτή.

The Queen should look at what happened to her cousin Tino ex King of Greece when you enable a right wing coup!

Monarchy abolished!

