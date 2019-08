Ερντογάν σε Πούτιν μπροστά στα SU-57: Από αυτά θα πάρουμε;

Τη Ρωσία και την αεροπορική έκθεση που πραγματοποιείται σε περιοχή της Μόσχας επισκέφτηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου είδε από κοντά το «αόρατο» για τα ραντάρ ρωσικό μαχητικό αεριωθούμενο Su-57.

Τουρκικά ΜΜΕ έφεραν στη δημοσιότητα και έναν διάλογο που είχε ο Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τα Su-57:

Ερντογάν: Αυτό είναι το SU-57; Πετάει;

Πούτιν: Ναι, σήμερα θα το δείξουμε.

Ερντογάν: Από αυτά θα πάρουμε;

Πούτιν: Ναι, μπορείτε να πάρετε.

Ο Ερντογάν απαντάει γελώντας….

Erdogan asks: “Is this Su-57? Is this flying?”

Putin responds: “Yes it is, we will show it today”

Erdogan: “So now, are we going to buy this one?”

Putin: “you could buy”

Then Erdogan laughs pic.twitter.com/dU6qWikviG

