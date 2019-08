Φωτιά στον 12ο όροφο κτιρίου κοντά στον Πύργο Γκρένφελ

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου δήλωσε ότι προσπαθεί να σβήσει πυρκαγιά στο μπαλκόνι του 12ου ορόφου ενός κτιρίου στο Δυτικό Λονδίνο και έχει στείλει εκεί δέκα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ανέφερε στον ιστότοπό της η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου.

A balcony on the 12th floor of a block of flats in #NottingHill is currently alight https://t.co/7KGks5UHKI pic.twitter.com/QLDC4IuIum

— London Fire Brigade (@LondonFire) August 23, 2019