Δεν είμαι ήρωας, λέει ο κυβερνήτης του Airbus, που συγκρούστηκε με σμήνος πουλιών

Η κρατική τηλεόραση χαρακτήρισε το περιστατικό «θαύμα πάνω από το Ραμένσκ», αναφερόμενη στην περιοχή έξω από τη Μόσχα όπου πραγματοποιήθηκε η αναγκαστική προσγείωση, σε απόσταση περίπου 1 χιλιομέτρου από το διεθνές αεροδρόμιο Ζουκόφσκι.

Κάποιοι συνέκριναν το περιστατικό με την πτήση 1549 της U.S. Airways το 2009, όταν ο πιλότος του αεροσκάφους πραγματοποίησε αναγκαστική προσυδάτωση στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης ύστερα από σύγκρουση με σμήνος πουλιών.

Ο Ρώσος πιλότος, που προσγείωσε το αεροσκάφος της Ural Airlines σε ένα χωράφι με καλαμπόκι, αφού συγκρούστηκε με ένα σμήνος πουλιών, δήλωσε ότι δεν είναι ήρωας, παρά τους επαίνους του Κρεμλίνου που κατάφερε να σώσει τις ζωές των 232 επιβαινόντων και τη δική του.

Ρωσικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι είναι θαύμα, που κανείς δεν σκοτώθηκε, όταν το Airbus 321 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση χθες σε ένα χωράφι στα περίχωρα της Μόσχας, λιγότερο από δύο λεπτά μετά την απογείωσή του από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζουκόφσκι.

«Έκανα αυτό που όφειλα να κάνω» υπογράμμισε ο Νταμίρ Γιουσούποφ, ο κυβερνήτης του Airbus.

«Έσωσα το αεροπλάνο, τους επιβάτες, το πλήρωμα. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν η μοναδική απόφαση που θα έπρεπε να πάρω. Δεν νομίζω ότι είμαι ήρωας».

Ural Airlines A321 (VQ-BOZ) made an off-airport emergency landing in a cornfield after both engines ingested birds shortly after take-off at Moscow-Zhukovsky Airport (UUBW), Russia. There are some injuries among 234 people on flight #U6178 to Simferopol. https://t.co/BQY7NVXDYQ pic.twitter.com/kAPZgYmC2g

— JACDEC (@JacdecNew) August 15, 2019