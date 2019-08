Τζιχαντιστές κατέρριψαν μαχητικό αεροσκάφος της Συρίας

Η τζιχαντιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσαν, ότι οι τζιχαντιστές κατέρριψαν ένα μαχητικό αεροσκάφος των Συριακών δυνάμεων, πιάνοντας όμηρο τον πιλότο του, καθώς το αεροσκάφος τύπου Sukhoi 22 πετούσε στον εναέριο χώρο της βορειοδυτικής επαρχίας Ιντλίμπ στη Συρία.

Με ανακοίνωσή της που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Telegram, η Ταχρίρ αλ Σαμ ανέφερε ότι το πολεμικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε καθώς πετούσε κοντά στην πόλη αλ Ταμανάχ στην νότια Ιντλίμπ. Πρόκειται για το πρώτο πολεμικό αεροσκάφος των δυνάμεων της Δαμασκού που καταρρίπτουν οι τζιχαντιστές στην πολύμηνη μάχη που μαίνεται στην επαρχία, τόνισε το Συριακό Παρατηρητήριο.

Τους τελευταίους τρεις μήνες οι δυνάμεις της Δαμασκού βομβαρδίζουν ανελλιπώς τη συριακή επαρχία, που μετά από οχτώ χρόνια του συριακού πολέμου εξακολουθεί να μένει στην έλεγχο αντικαθεστωτικών οργανώσεων. Εν τω μεταξύ, οι δυνάμεις του συριακού καθεστώτος προχώρησαν προς την πόλη-κλειδί Χαν Σεϊχούν, στη σταδιακή προέλαση τους στην Ιντλίμπ, όπου η Ταχρίρ ας Σαμ κατέχει το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας, καθώς και περιοχές γύρω από αυτή.

Τον Απρίλιο του 2017, μια επίθεση των καθεστωτικών δυνάμεων με χημικά όπλα με αέριο σαρίν στο Χαν Σεϊχούν, που είχε αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς, οδήγησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει αεροπορικά πλήγματα εναντίον θέσεων του καθεστώτος της Δαμασκού σε αντίποινα.

Την Κυριακή οι δυνάμεις της Δαμασκού κατέλαβαν την τοποθεσία Αλ Χαμπίτ στην νότια Ιντλίμπ, έπειτα από σφοδρές μάχες που είχαν αποτέλεσμα 61 νεκρούς και στις δύο πλευρές. Την προηγούμενη μέρα, 70 μαχητές σκοτώθηκαν στις ένοπλες συρράξεις, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Χθες Τρίτη, στις μάχες στο νότιο τμήμα της Ιντλίμπ και γειτονικούς τομείς στη Λαττάκεια σκοτώθηκαν 29 μέλη των δυνάμεων του καθεστώτος και 30 τζιχαντιστές και μέλη οργανώσεων ανταρτών που έχουν συμμαχήσει μαζί τους, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατά την ίδια πηγή, στις σημερινές συγκρούσεις, έχασαν τη ζωή τους 14 στρατιώτες των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων και 27 τζιχαντιστές και αντάρτες. Η σφοδρότητα των βομβαρδισμών και η προέλαση των καθεστωτικών δυνάμεων έχουν προκαλέσει τον θάνατο 820 αμάχων και τον εκτοπισμό τουλάχιστον 400.000 ανθρώπων από την περιοχή.

#Syria Turkey backed HTS of terrorist Joulani claims shooting down Russian Sukhoi 22 warplan of Syrian regime in #Idlib area and the capture of two pilots Colonel Hassan Ali Rayya and Colonel Bassel Takrony@IsraelMFA @IDF @IAFsite @RosannaMrtnz pic.twitter.com/HxtfRd87kH

— Unofficial ✡MOSSAD✡ (@MossadNews) August 14, 2019