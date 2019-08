Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της ντίσκο, Henri Belolo, συνιδρυτής των Village People

Ο Henri Belolo, ο οποίος ίδρυσε τους Village People και ήταν ο συνδημιουργός των κλασικών επιτυχιών του συγκροτήματος, Y.M.C.A., Macho Man και In the Navy, πέθανε σε ηλικία 82 ετών.

Η Scorpio Music, η οποία ιδρύθηκε από τον Henri Belolo, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο Γάλλος τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός πέθανε στις 3 Αυγούστου. Δεν ανακοινώθηκαν λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου του.

In loving memory of Henri Belolo, founder of Scorpio Music and pioneer of dance music.

1936 - 2019 pic.twitter.com/xh0ZZqFkG4

