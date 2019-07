Τραμπ: Ανοησία του Μακρόν ο φόρος Gafa

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατήγγειλε σήμερα την «ανοησία» του Γάλλου ομολόγου του, Εμμανουέλ Μακρόν, απειλώντας να φορολογήσει το γαλλικό κρασί ως αντίποινα για την επιβολή ενός φόρου από τη Γαλλία στους αμερικανικούς κολοσσούς του τομέα υψηλής τεχνολογίας, τον επονομαζόμενο φόρο Gafa.

«Η Γαλλία μόλις επέβαλε ψηφιακό φόρο στις μεγάλες μας αμερικανικές τεχνολογικές επιχειρήσεις. Εάν θα έπρεπε κάποιος να τις φορολογήσει, αυτός θα ήταν η χώρα προέλευσής τους, οι ΗΠΑ» έγραψε σε tweet ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θα ανακοινώσουμε σύντομα μια σημαντική αμοιβαία δράση μετά την ανοησία του Μακρόν. Πάντα έλεγα ότι το αμερικανικό κρασί είναι καλύτερο από το γαλλικό κρασί!» συμπλήρωσε ο ίδιος.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019