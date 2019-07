Ντοκουμέντο από την κινηματογραφική ληστεία στη Βραζιλία

Το βίντεο-ντοκουμέντο μίας από τις πιο καλά οργανωμένες ληστείες που έγιναν ποτέ στη Βραζιλία, έχει βγει στη δημοσιότητα και κάνει το γύρο του κόσμου στα social media.

Οι ένοπλοι λήστεψαν 750 κιλά χρυσό αξίας 40 εκατ. δολαρίων από το αεροδρόμιο Γκουαρούλιος του Σάο Πάολο, παίρνοντας μάλιστα και δύο εργαζόμενους ομήρους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Βραζιλίας.

Οι δράστες έφτασαν στο αεροδρόμιο με μαύρο φορτηγάκι που έμοιαζε με αντίστοιχο της ομοσπονδιακής αστυνομίας, όπως αποκάλυψαν οι κάμερες κλειστού κυκλώματος ασφαλείας. Πέντε άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ανάγκασαν τους εργαζόμενους του αεροδρομίου να φορτώσουν την καρότσα του αυτοκινήτου με το πολύτιμο φορτίο και διέφυγαν, παραμένοντας ακόμα ασύλληπτοι.

5 gunmen dressed as police officers steal 750kg of gold at 🇧🇷#Brazil airport pic.twitter.com/V5O6RlzyTn

— RT (@RT_com) July 26, 2019