Επίθεση με μαχαίρι στον Οζίλ, τον έσωσε ο συμπαίκτης του Κολάσινατς

Θύμα επίθεσης έπεσε στο Λονδίνο ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, Μεζούτ Οζίλ καθώς δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο δράστη την ώρα που βρισκόταν στο αυτοκίνητό του.

Για καλή του τύχη, έσπευσε άμεσα σε βοήθεια ο συμπαίκτης του Κολάσινατς, ο οποίος βγήκε από το όχημα και αντιμετώπισε τον δράστη πριν τραπεί σε φυγή.

Στη συνέχεια ο Οζίλ κατευθύνθηκε σε ένα εστιατόριο όπου κάλεσε την αστυνομία.

Το περιστατικό δημοσιεύθηκε στο twitter:

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw

— James (@smhjaames) July 25, 2019