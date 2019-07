Ελληνοαυστραλός πυροβόλησε τον 16χρονο αδελφό του μέσα στο σπίτι τους

Οι αστυνομικές αρχές στην Αυστραλία επιχειρούν να ρίξουν φως στην υπόθεση πυροβολισμού ενός 16χρονου Ελληνοαυστραλού μέσα στο ίδιο του το σπίτι στην Αδελαΐδα, στην περιοχή Lockleys.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο 16χρονος Ελληνοαυστραλός Άλεξ Γάτης, είχε δεχτεί άγρια επίθεση στην οικία του ενώ ακούστηκαν πυροβολισμοί μέσα από το τζάμι του σπιτιού.

Μετά την επίθεση ο νεαρός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, αλλά έχασε μέρος από τον σπλήνα και το πάγκρεας στο περιστατικό, όπως αναφέρει το 7news.com.au.

Στη συνέχεια όμως, υπήρξε ανατροπή στην υπόθεση καθώς η Αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του αδελφού του Δημήτρη. Να σημειωθεί ότι ο 21χρονος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών και για αδικήματα σχετικά με όπλα.

There has been a stunning twist in the shooting of a teenage boy at Lockleys, with his older brother charged with attempted murder. https://t.co/riVjPcf0Ct @ElspethHussey7 #7NEWS pic.twitter.com/iPVAjJANAU

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) July 23, 2019