63χρονος έχει να πλύνει τα μαλλιά του 40 χρόνια, έχει ράστα 2 μέτρων

Ένας 63χρονος άνδρας από την Ινδία υποστηρίζει πως τον επισκέφτηκε ο Θεός και του είπε να μην κόψει τα μαλλιά του και έτσι κατάφερε να κόψει το κάπνισμα και το αλκοόλ.

Ο Sakal Dev Tuddu έχει να πλύνει τα μαλλιά του 40 χρόνια και μάλιστα έχει ράστα τα οποία έχουν περάσει τα 2 μέτρα μήκος.

Ο 63χρονος άνδρας ζει στο Μπιχάρ της Ινδίας και αποκαλείται Μαχάτμα Ζι από τους γείτονες του ως ένδειξη σεβασμού.

Ο άνδρας υποστηρίζει πως μια μέρα τον επισκέφθηκε ο Θεός και του είπε να μην κόψει ξανά τα μαλλιά του έτσι ως ένδειξη σεβασμού έκοψε το αλκοόλ και το κάπνισμα.

Ο ίδιος για να μην βρωμίσουν όταν βγαίνει εκτός σπιτιού τα δένει ψηλά πάνω.

Η γυναίκα, τα 6 παιδιά και τα 9 εγγόνια του, δεν δείχνουν είναι ενοχλημένοι από το γεγονός πως δεν πλένει τα μαλλιά του.

17 Ιουλίου 2019