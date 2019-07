Αρκούδα μπαίνει σε σπίτι και η ένοικος την καταγράφει με απόλυτη ψυχραιμία

Μια κοπέλα βλέπει μια αρκούδα να πλησιάζει το σπίτι της και να μπαίνει μέσα και αντί να τρέξει να σωθεί στέκεται εκεί και φωνάζει μια «Άντζελα».

Η φοιτήτρια βλέπει την αρκούδα να πλησιάζει σιγά σιγά στο σπίτι της και αντί να τρέχει βγάζει το κινητό και αρχίσει να την καταγράφει.

Το κεφάλι της περνάει από τα στόρια κι η κοπέλα συνεχίζει να φωνάζει την φίλη της «Άντζελα» λίγο πιο ψυθιριστά, μην την ακούσει και η αρκούδα φυσικά.

«Άντζελα, Άντζελα, Άντζελα;», φωνάζει, καθώς το συμπαθέστατο ζώο «μπουκάρει» στο σπίτι.

FAM. This is one of my schoolmates from college. She’s NUTS for recording this 😯 pic.twitter.com/82yLvXz0re

— FOST (@GeorgeFoster72) 13 Ιουλίου 2019