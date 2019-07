Έφτασαν τα υποστηρικτικά πλοία για την γεώτρηση του Γιαβούζ

Δύο πρόσθετα σκάφη έφτασαν ανοιχτά του λιμανιού της Μερσίνας, προκειμένου να βοηθήσουν το επόμενο διάστημα το τουρκικό γεωτρύπανο Γιαβούζ στις έκνομες ενέργειές του στο ανοιχτά της Καρπασίας σύμφωνα με το sigmalive.

Πρόκειται για το σκάφος SANCAR, που μέχρι πρότινος έφερε το όνομα SIEM SOPHIE) και βοήθησε και στη γεώτρηση του Πορθητή. Το δεύτερο σκάφος είναι το VOS PRIME, με σημαία του Γιβραλτάρ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2018 το συγκεκριμένο πλοίο βοήθησε το γεωτρύπανο Saipem 12 000 της ENI για τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται το Vos Thalassa και το Vos Prudence.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο της Κυπριακής Δημοκρατίας μπήκαν τρεις από τις ιδιωτικές εταιρίες που συμμετέχουν στις εργασίες γεώτρησης του πλωτού τουρκικού γεωτρύπανου «Πορθητής».

Χθες, ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης, ερωτηθείς κατά πόσο θα προχωρήσουμε σε έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης για το Γιαβούζ, σε περίπτωση που προχωρήσει σε παράνομες ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ, ο Υπουργός Άμυνας απάντησε «θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε και για το Φατίχ».

Σύμφωνα με το imageSat intl την φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ που συνόδευε το γεωτρύπανο «Πορθητής», άλλαξε μια άλλη τύπου OH Perry.

